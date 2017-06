Billedserie: Høvestævne for 80. gang

1500 gymnaster fra både Vestsjælland og hovedstadsområdet satte lørdag et solrigt punktum for sæsonen og indtog for 80. gang »Den røde plads« ved lejrskolen Høve Strand. I år alene med gymnastik for første gang.

- I 1937 startede det med gymnastik og skydning - så man må sige, at vi er tilbage til det oprindelige udgangspunkt. Nu må der ikke skydes på pladsen, så der er jo en grund til at skydning ikke er en del af stævnet, forklarer Linda Bach Larsen, idrætskonsulent i DGI Midt- og Vestsjælland.

Med sol fra en skyfri himmel fik samaritterne nok at gøre med at sørge for vand til gymnasterne og isposer til deres fødder. Asfalten på den noget slidte plads blev så varm, at det gik hårdt ud over fodsålerne, fortalte teamlederen Jan Jeppesen.