Billedserie: Hørve har genrejst sig efter byfornyelse

Odsherred - 09. september 2017 kl. 17:12 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommunes borgerdrevne byfornyelsesprojekt i Hørve har været med til at genrejse byen, og det glæder det lokale kommunalbestyrelsesmedlem Helge Fredslund (V).

- Hørve har altid været en del af mit DNA. Det her har været en fantastisk borger-inddragende proces, hvor mange har været med til at præge fornyelsen gennem interessegrupper. Vi har fået trafikregulering, Vallekildevej inddraget i bybilledet, Bøgelunden renoveret med blandt andet legeplads, byporte, offentligt toilet, sagde Helge Fredslund ved afslutningsfesten for projektet lørdag.

- Nye foretninger er kommet til, huse har fået et face-lift. Nu skal vi holde fast, så grundlaget for børnehave, vuggestue og skole fortsættert, sagde Helge Fredslund og udråbte et trefoldigt leve for Hørve, plus et ekstra langt hurra.

Også Vagn Ytte Larsen (S) ønskede tillykke.

- Hørve har genvundet kræfterne, og de frivillige fællesskaber står stærkt igen. Tusind tillykke til Hørve. Hvad bliver det næste. Måske udspringer en ny andelsbevægelse fra Hørve, sagde Vagn Ytte Larsen.

Afslutningsfestlighederne blev - på grund af regnvejr - flyttet fra nyrenoverede Bøgelunden, først til Medborgerhuset og i anden afdeling til aulaen på Hørve Skole.

Knud Thormod fra Tonnys, tidligere Five Tonnys, havde skrevet en ny Hørve-sang på den gamle »Tørresnoren«-melodi:

- Hørve du er helt forvandlet, du er blomstret op på ny. Alle sognets folk har handlet, gjort en indsats for vor by, sang Knud Thormod for på melodien for den gamle Hans Kurt-slager.