Se billedserie Dronning Margrethe skulle lige gøre sin tegning færdig, inden hun ville videre. Foto: Mie Neel

Billeder og video: 500 skolebørn hyggede med dronningen

Odsherred - 05. september 2016 kl. 14:41 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

500 skolebørn fra Højby og Odden skoler løb ellevilde og larmende rundt, da der mandag var generalprøve på dronningens besøg i Shelterpladsen i Veddinge, men da dronning Margrethe dukkede op, så var de 500 unger fra projekt Geo Kids søde og meget stille.

Dronning Margrethe skulle høre om Geopark Odsherred, og de mange børn havde sammen med kunstneren Martin Nybo lavet lermasker, som de kom løbende med og satte på pæle.

Dronningen fik også et sæt med små masker og ler med hjem, så hun kunne fortsætte legen sammen med sine børnebørn. At dronningen er kreativ og trives i børns selskab blev også bevist, for da hun skulle tegne udsigten sammen med børnene, blev den stramme tidsplan spoleret, da monarken lige skulle tegne færdig, inden hun ville videre.

Under besøgte hørte dronning Margrethe om istiden og den gletscher, der skabte Sjællands Odde. Der blev også udvekslet erfaringer om enebær og slåen og sidstnævnte er så sure, at man ikke kan sige andet end 'yyyyhhh', hvis man kommer til at smage på dem, afslørededronningen.

Det var tydeligt, at dronning Margrethe hyggede sig gevaldigt sammen med børnene, mens der blev snakket om kunst og historie. Det var kunstneren Martin Nybo, der viste rundt. Han er også manden bag den gave, et spisestel for to, som dronningen tidligere på dagen modtog af Odsherred Kommune.

