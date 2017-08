Billeder fra prøvetur: Ny omfartsvej er et snit gennem geoparken

Projektlederen udpeger et igangværende arbejde - en fauna-passage. Et rørlagt vandløb åbnes på en kort strækning og render under en beton-bro, som bilerne skal køre over. Her har anlægsarbejdet været udfordret af blød bund, og det har været nødvendigt at grave dybt ned og udskifte bunden. Langs vandløbet under broen etableres banketter, hvor dyrelivet kan passere.