Billed-serie: Kongelig glam-rock med Queen Machine

- We are the champions. Og Vig-gæsterne på den tæt pakkede plads foran Store Scene var absolut enige.

Publikum fik et drøn af en glamrock-koncert med ikoniske klassikere som »We Will Rock You«, »Another One Bites the Dust«, »Crazy Little Thing Called Love«, »I Want To Break Free«, »Under Pressure« og »Somebody To Love«.