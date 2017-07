Billed-serie: Beth Hart åbnede festival med stort karisma

På Vig Festival performede hun med stor kraft og udtryks-lyst - både i de tungt rockede ballader som »Fat Man«, »Baby Shot Me Down«, »Delicious Surprise« og »Lay Your Hands On Me« og i de mere indfølte ved pianoet, »Tell 'Em To Hold On«, »Setting Me Free«, »Bottle of Jesus« og »As Good As It Gets«.