Niels Hasseriis håber at andre landmænd vil begynde at dyrke blomsterbælter til bier og andre bestøvende insekter. Foto: Helene MacCormac

Bier får blomster for 300.000 kroner

Et meterbredt bælte af vilde blomster i alle regnbuens farver møder kunderne til gårdbutikken på Skelbjerggård ved Stenstrup. Gårdejer Niels Hasseriis er med i den arbejdsgruppe under Grønt Råd i Odsherred Kommune, som har taget hul på en række projekter, som skal medvirke til at fremme bier, brumbasser og andre bestøvende insekters fødemuligheder. Niels Hasseriis dyrker blandt andet jordbær og ærter til selvpluk, så selv om han ikke selv har bistader, har han stor glæde af de travle biers arbejde.

- Et er, at bierne får lettere adgang til føde. Men det vil da også være et fantastisk syn for turister og alle andre, hvis marker i Odsherred blev udstyret med blomsterbælter, som det her, siger Niels Hasseriis.