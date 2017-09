Se billedserie 20-årige Josefine Hansen føler sig hængt urimeligt ud på Facebook, efter et indbrud på hendes arbejdsplads.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Beskyldt for indbrud på grund af tidsfejl

Odsherred - 13. september 2017 kl. 15:33 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et større indbrud forrige lørdag i Dagli`Brugsen i Grevinge, har udviklet sig til noget af en lektion i, hvad der sker, når fejl får Facebook skribenter til at drage forhastede og forkerte beslutninger.

Politiet skrev i deres døgnrapport at indbruddet var sket lørdag den 2.september klokken 19.15, og det fik en række Facebook brugere til at at udlede, at så måtte en eller flere fra personalet være indblandet.

Intet kan være mere forkert, lyder det enstemmigt fra brugsens uddeler, Louise Kretzchemer, politiet og 20-årige Josefine Hansen. Sidstnævnte arbejder hver torsdag og hveranden lørdag i brugsen, og hun er stærkt pikeret og ked af, at hun sammen med sine kolleger hænges ud for at være potentiel gerningsmand bag et indbrud på den arbejdsplads, som hun er meget glad for.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger Carsten Andersen, fra Midt- og Vestsjællands politi, at Facebook konklusionerne er fuldstændig forkert, og at ingen fra personalet er mistænkt i sagen, og så erkender han, at der kan være sket en fejl i politiets døgnrapport, og det er uddeler Louise Kretzchemer helt overbevist om, for hun er ikke i tvivl om at indbruddet er sket fra klokken 23.30, og hun er lige så frustreret som medarbejderne over, at nogle tror og skriver at personalet skulle stå bag forbrydelsen.