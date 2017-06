Bertel Haarder indviede udstilling

Tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) indviede lørdag middag Kunstforeningen AKIOs store udstilling »Kunst for alle« i Den Grå Hal på havnen i Nykøbing. Her udstiller 64 medlemmer af foreningen, som i år kan fejre 10 års jubilæum.

- Foreningerne er meget vigtige i danmarkskanonen, og det skal jeg love for, at vi er vidne til her, sagde Bertel Haarder, som fremhævede, at udstillingen har et højt niveau og i øvrigt er uden offentlig støtte.