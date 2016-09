Begrænset adgang til Gniben

Chefen for våbenskolen, kommandørkaptajn, Anders Beck Jørgensen, forklarer til dagbladet Nordvestnyt, at der er indført adgangsbegrænsminger til området, så der ikke længere er adgang inden for arbejdstiden, mellem klokken otte til 16, og til avisen forklarer han, at årsagen til begrænsningen er for at øge sikkerheden for de mange tusinde besøgende, der hvert år går rundt i området.