Sekstetten Basix takker af efter en lang karriere på toppen indenfor vokalmusikken. PR-foto

Basix' afskeds-turné rammer Kulturhus Aksen

Odsherred - 15. maj 2017 kl. 17:42 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den prisbelønnede vokalgruppe Basix stopper i år på toppen af karrieren efter 22 år, og den stort anlagte afskeds-turné rammer Kulturhus Aksen i Asnæs i Odsherred.

Her vil Basix have et nyt album med i bagagen, når de giver koncert den 8. oktober.

De seks medlemmer mener, at det nu er tid til, at de hver især går nye veje for at prøve kræfter med andre gøremål.

Med syv internationale CARA-awards (pris til a cappella-grupper), blandt andet for »Bedste Europæiske Album« og »Bedste Julealbum« i 2005, har Basix markeret sig som en sværvægter. De seks mænd har sunget sig ind i fans-hjerter med et velklingende varieret repertoire: Egne kompositioner afløst af nyskabende versioner af internationale hits, blandt andet Sades »Smooth Operator«, Prince-klassikeren »Purple Rain«, Beatles' »Come Together« og Supremes-hittet »You Can't Hurry Love« .

Basix' professionelle karriere tog fart i 2001, da de med »I Australien« scorede en andenplads i Dansk Melodi Grand Prix og fag-juryens topkarakter.