Bange for en spøgelsesby

I Over 20 år drev hun bo- og opholdssted for psykisk syge på Riisvej ved Veddinge og Høvevej og på Bøgebjergvej i Fårevejle Kirkeby. På adresserne købte hun ejendomme, men finanskrise og tidernes deraf følgende ugunst har gjort ejendommene usælgelige, og idag står hun tilbage med de tre huse, 10 fundamenter samt ikke mindst 5.000 m2 jord med store drømme, men uden mulighed for at gøre noget ved det, og hun er dybt frustreret over, at et politisk flertal har nægtet Netto at anlægge en butik i byen, og til dagbladet Nordvestnyt, siger hun, at hun frygter, at byen dør ud og udvikler sig til en spøgelsesby, som man bare kører igennem, eller i bedste fald standser ved, fordi man vil handle i den succesrige Rema 1000 butik.