Publikum fik tilbudt at sniffe baner af chokolade-pulver og ingefær - et særligt Rolling Stones-mix.

Bagedyst-Tobias: Chokolade-snif i lange baner

Odsherred - 15. september 2017 kl. 15:04 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Den store bagedyst« har netop startet ny sæson for seerne på DR1, men i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland fik publikum selv lov til at være med, da vinderen af bagedysten 2014, Tobias Hamann, i sprudlende stil var på besøg for at fortælle om iværksætteri og passion.

På én af sine udlandsrejser mødte Tobias Hamann en belgisk chocolatier, der havde fået til opgave at traktere selveste Rolling Stones under gruppens Belgiens-besøg. Chokolade-mesteren var i det innovative humør, så selvfølgelig skulle Rolling Stones have chokolade-lækkerier, der kunne sniffes.

- Tobias Hamann havde taget et særligt sniffe-rør med, så Pakhus-gæsterne fik lov til at prøve at sniffe hans baner med en blanding af chokolade-pulver og ingefær, fortæller kulturformidler Lisbet Obel.

Den kendte bagemester havde også medbragt skeer, så gæsterne kunne lære at spille på skeer, ligesom han har lært det af den kendte østriske sanger Hansi Hinterseer.

Publikum fik også lov til at smage Hamanns nye chokolade-bar - selvfølgelig med indbyggede overraskelser som eddike, alger, hamp og gin.