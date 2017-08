Badebroer er godt gemt ved fjorden

Langs Lammefjorden gemmer flere badebroer sig for offentligheden. Hvis man kan finde dem, kan man næsten være sikker på at få dem for sig selv.

Blandt andet ved Abildøre Strand, ikke så langt fra Sidingedæmningen. Eller det er muligvis Abildøre Strand, for området har ikke ligefrem en skov af skilte, der leder én på sporet. Omkring midtvejs på Fyrrevangen er der placeret seks bord-bænkesæt, der som det eneste kunne indikere en indbydelse til at slå sig ned. Man kan se vandet fra bænkene og ved siden af finder man en sti, der på nydelig vis holdt nede af en plæneklipper. Her er ingen skilte - hverken af typen »privat - bliv væk« eller af mere offentlig karakter, der kunne indikere, at man er på rette vej og at badevandet enten er fint eller forfærdeligt at kaste sig ud i.