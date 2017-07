Badebroen har været ødelagt over flere omgange, men nu kommer der styr på hvem der har ansvaret for reparationen. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Badebroen ordner de bare selv

Odsherred Kommune har ydet et mindre støttebeløb på 6.000 kroner, som skal bruges til at hyre en gummiged, og til Nordvestnyt, siger Jørgen Junker, at han glæder sig meget til næste år, hvor byrådet har afsat 700.000 kroenr til at etablere en helt ny badebro, som de kommende forpagtere af campingpladsen bliver ansvarlige for at hive op, når sæsonen slutter eller uvejret raser.