Asylcentrets fremtid er usikkert

Om det får betydning for de 67 beboere på Røde Kors børnecenter i Annebergparken er usikkert, men funktionsleder Patrick Wymer, fra centret i Annebergparken, forklarer til dagbladet Nordvestnyt, at der er tale om et robust center, der udover at være Sjællands eneste center for uledsagede flygtningebørn også har stor positiv lokalpolitisk bevågenhed, og han forklarer videre, at centrets store opbakning både lokalpolitisk og i befolkningen, gør, at der er gode vilkår i Odsherred.