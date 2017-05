Se billedserie Kopibandet Go North spillede både rock og soul i byparken. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Asnæs hyggede i byparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asnæs hyggede i byparken

Odsherred - 20. maj 2017 kl. 18:46 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bevæbnet med »festivalsæt« bestående af en pude og to øl i mulepose eller en klapstol og en god fleecejakke til at beskytte sig mod den kølige vind samedes både børn, unge og voksne i Ansæs Bypark for at hygge sig lørdag eftermiddag.

Byparken på Esterhøjvej har fået helt nyt liv efter sidste års makeover. En revitalisering, der blev fejret med, øl, vand grillpølser og masser af musik. Det sørgede bandet Go North for - et bandt, som tidligere har gæstet Musik på Plænen og Fredagsrock i Aksen.

Mens de voksne straks fik hældt væske i plastikbægrene og vippede diskret med fødderne til musikken, benyttede børnene sig af muligheden for at lege dåseskjul i skoven der støder op til byparken.

Arrangementet er kommet i stand via midler fra Fritidsborger.dk, som blev etableret for ti år siden. Det har foreningen valgt at markere med at støtte ti initiativer i byen med op til 10.000 kroner hver.