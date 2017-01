Asfalt helt uden striber

Fredag den 16.december var dansk-amerikanske Aase Beaulieu involveret i et trafikuheld, da hun fra Gl. Nykøbingvej skulle krydse Tinghulevej ved Højby. To stopskilte kunne ikke ophæve manglende hajtænder, ingen stoplinie eller anden opstribning på asfalten, og til dagbladet Nordvestnyt, kritiserer Aase Beaulieu Odsherred Kommune for at svigte sit ansvar som vejmyndighed.

Centerchef Kirstren Gyalokay, fra Odsherred Kommune, afviser, at have kendskab til uheld på vejstrækningen, men til Nordvestnyt, siger hun, at kommunen nu vil undersøge sagen, og vil vurdere om der skal foretages opstribning i krydset, som er kendt for at være et sted, hvor man skal passe gevaldigt på.