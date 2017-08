Arne Haugen Sørensens skarpe blik på mursten

Arne Haugen Sørensen, kunstneren bag det keramiske relief til Borren - Højby Idræts- og Kulturcenter, med Skt. Jørgen og dragen som motiv, har et skarpt blik for detalje og overblik, og for nyligt besøgte han hal-byggeriet for at godkende mur-overfladen på det sted, hvor relieffet skal hænge.