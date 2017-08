Anne Linnet underholdt da sparekasse fejrede rekordoverskud

Den tætpakkede hal var et tydeligt billede på, at Danmarks ældste sparekasse stadig har godt fat i egens indbyggere og erhvervsdrivende. Mødet var det første af Sparekassen Sjællands ti dialogmøder rundt om på Sjælland og Fyn, men Hørve har en særlig plads i sparekassens historie.

- Det er jo her på egnen, det hele blev skabt for 192 år siden, og gennem generationer er der på årets store møde blevet berettet om fremgang, store kriser og skelsættende beslutninger. Derfor ynder jeg at sige, at det er lige netop her, i denne sal, at sparekassens ægte sjæl befinder sig. Det er her vi skal lytte særligt til, hvad der bliver sagt, indledte administrerende direktør i Sparekassen Sjælland, Lars Petersson, sin beretning fra året der er gået siden man sidst var samlet i Hørve.