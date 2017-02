Anklage: Fem elever blev krænket af lærer

En lærer på en efterskole i Odsherred tiltales for at have krænket i alt fem elevers blufærdighed.

Det har tidligere været fremme, at den mandlige lærer har erkendt, at han befamlede en 16-årig pige under blusen, og at han tog hende på brystet.

Angiveligt skal læreren have opført sig krænkende under en filmaften og ved overnatning i naturen.

Det var i november, at sagen fra Odsherred Efterskole kom frem. Derefter opfordrede skolen andre elever til at fortælle om det, hvis de også havde været udsat for noget.

Læreren er blevet bortvist.

Forstanderen, Tom Hagedorn, har tidligere udtalt, at alle på skolen var i tilstand af vantro og chok, da den første sag kom frem.

Det ventes, at straffesagen skal behandles af Retten i Holbæk.