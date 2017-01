Ankelbrækkeren er dækket til

Hvem der end er i gang med at løse problemet, så skal de da roses for at dække det farlige, knækkede brønddæksel til på stationen i Nykøbing, for det var noget af en potentiel ankelbrækker. Nu står afspærringen så og står - og det bliver spændende at se, hvor længe den gør det.