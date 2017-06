Se billedserie Skolen i Asnæs træger gevaldigt til en renovering. Foto: Marianne Nielsen

Analyse: Skolerenovering for over 100 millioner

Odsherred - 22. juni 2017

Med forslag til renovering af folkeskoleafdelingerne i Odsherred for knapt 101 millioner kroner frem mod 2021, ligger der nu en kolossal prioriteringsopgave foran politikerne.

En gennemgang af skolernes fysiske rammer og bygningerne tilstand viser at der er behov for renovering på samtlige skoleafdelinger, der hører under Nordskolen og Sydskolen.

Skolebygningsrapporten er udarbejdet af arkitektfirmaet Gorm Nielsen, som i det seneste halve års tid har gået alle otte folkeskoleafdelinger efter i sømmene og noteret fejl, mangler og ønsker fra skolens brugere. Det har resulteret i en 242 sider lang rapport, som først børne- og uddannelsesudvalget fik at se, og i næste uge lander den på dagsordnen for byrådsmødet i næste uge. Her skal politikerne tage stilling til den prioritering og de penge, der frem til 2021 skal sættes af til at gøre skolerne klar til fremtiden.

I rapporten er der langt op til at der i den periode årligt skal afsættes otte millioner kroner til forbedringer. For de penge, skal de forbedringer, der er påkrævet i den byggetekniske del af rapporten laves først, da det ellers vil betyde alvorlige følgevirkninger. I videst muligt omfang skal forbedringer - ude som inde - der kommer flest til gavn, laves først.

I særlig grad er behov for at give Sydskolen i Asnæs og Nordskolen i Højby mere tidsvarende rammer at lære og undervise i. Alene på de to skoler, er der forslag til forbedringer af mere eller mindre hastende karakter - på samlet set 53,6 millioner kroner, skriver Nordvestnyt.