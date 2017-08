Aktivitetshus håber på Realdania-penge

Foreningen bag Odden Aktivitetshus søger del i Realdanias Underværk-program. Lokalt på Sjællands Odde bliver det allerede betragtet som et underværk, at borgerne selv har sikret lokal læge- og sygeplejecenter, da Region Sjælland ikke kunne finde en afløser, og egnens læge stoppede efter 32 år i sognet. Men det er dyrt at have med underværker at gøre. Det samlede budget for huset er på 1,6 millioner kroner, og derfor søger foreningen bag Odden Aktivitetshus del i Realdanias Underværk-kampagne. Her er der en chance for at få op til en million kroner i støtte, og de penge vil falde på et tørt sted, siger foreningens tovholder, Jørgen Revsbech (V).