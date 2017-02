Afværgede selvmordsforsøg på togskinnerne

Klokken 08:40 fik Midt- og Vestsjællands Politi et opkald fra togføreren i lokaltoget mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland om en kvinde, som man vurderede var alt for tæt på skinnerne.

- Der er en ældre dame, som bliver set alt for tæt på toget. Nogle passagerere får sat hende på en bænk, og de er alvorligt bange for, at det er et selvmord, der er under opsejling, og vi sendte en patrulje derop, oplyser vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi.