Advokat rykket 15 gange i strid om revner i svømmehal

Odsherred - 25. juli 2017 kl. 12:57 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor skulle det tage 10 måneder, før Odsherred Kommune og Agua Wellness kunne blive enige om et forlig om Vig Svømmehal? Ifølge et kommunalt notat, der opridser kronologien i tvisten, så rykkede kommunens advokat, Claus v. Seidelin-Prip, modpartens advokat, Martin Hector omkring 15 gange i forløbet.

Martin Hector afviser dog dette.

- Hverken min klient, min sekretær eller jeg kan genkende kommunens udsagn. Jeg var ca. otte dage i New York i oktober 2016, hvilket blev meddelt kommunens advokat, hvorfor der vel kan henstå enkelte e-mails, der ikke blev besvaret prompte, men efterfølgende er besvaret, forklarer Martin Hector, som også gør opmærksom på, at mailkorrespondancen i maj - hvor kommunens advokat angiveligt også rykkede Martin Hector - mellem ham og kommunens advokat er uden relevans for forligets indgåelse.

Direktør i Aqua Wellness Søren Jensen siger, at han er tilfreds med, at der er opnået et forlig i sagen, men ellers har han ingen kommentarer til forløbet.

Søren With (S), formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, har fuldt processen på nærmeste hold.

- Jeg har mange gange bidt mig selv i tungen, for jeg ville jo gerne fortælle borgerne, hvorfor tingene tog så lang tid. Det er rigtig ærgerligt, at nogle kritiserer kommunen for ikke at gøre noget. Men vi har ikke siddet med hænderne i skødet. Administrationen har virkelig arbejdet ihærdigt med sagen. Det er ærgerligt, at den løsning, vi har fundet frem til nu, kunne være fundet for længe siden, siger han.

Sagen begyndte den 1. september 2016, hvor det store bassin blev lukket for offentligheden på grund af utætheder i bassinfolien i den nyrenoverede svømmehal. Og den sluttede den 12. juli 2017, da parterne underskrev et forlig, der sikrer, at bassinet kan tages i brug af svømmerne i begyndelsen af september.