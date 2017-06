Ærgrer sig over lukning af asylcenter

Antallet af asylbørn er faldet drastisk i Danmark, og det får nu konsekvenser, også for børnecentret i Annebergparken, der skal lukkes. Der bor for øjeblikket 14 børn på centret, som i løbet af den kommende tid skal fordeles til andre centre i Danmark, og centrets lokale leder, Patrick Wymer, har ikke mange kommentarer udover, at medarbejderne er blevet orienteret i dag, og at det er kommet lidt bag på dem.

Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), siger til dagbladet Nordvestnyt, at han ærgrer sig over, at kommunen nu mister en række arbejdspladser, men også, at han sagtens kan forstå, at det er nødvendigt at tilpasse, når indrejsetallet er faldende, som det er aktuelt.