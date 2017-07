Patrick Wymer har været funktionsleder på børnecentret i Annebergparken, og han er ærgerlig over, at det nu lukkes. Foto: Marianne Nielsen

Ærgrelse over centrets lukning

Til dagbladet Nordvestnyt, siger han, at de mange frivillige, samarbejdspartnerne i lokalområdet såsom fodboldklub, bokseklub og andre foreninger samt Odsherred Kommune, har gjort centret til et super sted og har medvirket til at de uledsagede flygtningebørn, fik en mere tålelig start på deres liv i Danmark.

Han ærgrer sig over, at Udlændingestyrelsen har besluttet at nedlægge centret, og så sender han roser til lokalsamfundet for, at have taget utrolig godt imod flygtningebørnene.