Anne Dorte Greve Madsen beskyldes for at have ansat sin egen søn som projektleder, uden at orientere den kommunale direktion. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Ældrechefen ansatte sin egen søn

Ældrechefen i Odsherred Kommune, Anne Dorte Greve Madsen, er fritaget for tjeneste, og nu viser det sig, at hun udover at blive beskyldt for at dække over et gedigent underskud på ældreområdet også ansatte sin søn som projektleder i hjælpemiddelteamet, der hørte under hende selv, og det skete uden at hun orientedede den kommunale direktion.