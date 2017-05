Ældreboliger klar til februar

- Jeg ved godt, at mange er kede af, at vi har valgt at lukke plejecentret i Fårevejle med udgangen af i år, men jeg håber, de borgere, som skal flytte ind her på Bobjergcentret i stedet, vil blive lige så glade her, som de har været i Fårevejle, siger Thomas Adelskov.