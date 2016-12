Se billedserie Politi og PET beroligede og informerede forældre til elever på Sydskolen i Fårevejle i kølvandet på offentliggørelsen af at skolen var et planlagt bombemål for en muligvis radikaliseret pige i Kundby. Foto: Mik Foto: Mik

Årets kriminalsager: Terror, knivstik og krænkelser

Odsherred - 30. december 2016 kl. 19:28 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kriminalsagerne i 2016 har været et år med krænkelser og mindreårige i centrum i Odsherred.

Læs også: 15 dage afsat til terrorsag fra Kundby

Året begyndte med den opsigtsvækkende anholdelse og fængsling af en 16-årig pige i Kundby. I de første måneder var sagen mørklagt men i marts kom det frem, at hun er anklaget for at ville begå terror ved at forsøge at lave bomber til at sprænge Sydskolen i Fårevejle, hvor hun havde gået, samt den jødiske skole Carolineskolen i København i luften.

I april løslod politiet en 39-årig familiefar fra Odsherred, som indtil da havde siddet varetægtsfængslet i fem måneder for blufærdighedskrænkelse.

I december sidste år blev han fængslet for og delvists erkendte sig skyldig i at have produceret og udbredt en børnepornografisk film ved at live-streame et overgreb på sin dengang fireårige datter.

I Hørve blev en leder af et socialpædagogisk opholdsted anklaget for at have befamlet nogle af de unge piger tilknyttet stedet.

Pigerne havde klaget over lederen til socialtilsynet, og det fik sagen til at rulle.

I oktobers sidste dage gik en ungdomsfest på Kalundborgvej i Fårevejle helt galt, da en 15-årig dreng fra Grevinge flere gange stak en jævnaldrende pige med kniv. Sårene var overfladiske, men ifølge politiet så har han sagt, at han gjorde det for at slå hende ihjel.

Det vakte opsigt, da leder af Odsherreds Efterskole, Tom Hagedorn, i november gik i offentligheden og meddelte, at en lærer var blevet bortvist efter at have krænket en elevs blufærdighed. Overgrebet foregik angiveligt i lærerens tjenestebolig, hvor han befølte pigen under trøjen og på hendes bagdel, mens hun tilsyneladende sov i forbindelse med et overnatningsarrangement.

