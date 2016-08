720 løb og gik til solen gik ned

I en sensommerlun onsdag eftermiddag samledes over 720 deltagere til årets Odsherred Stafet for firmaer. Odsherred Kommune stillede med 128 hold. Derudover var 50 øvrige firmahold tilmeldt stafetten, der er vokset støt siden begyndelsen for tre år siden.

- Det handler om at være sammen, om at motionere og om at hygge sig, lyder det over højtaleren fra borgmester Thomas Adelskov, som har fået lov til at sende de første hold af sted.