Ejerne håber stadig at den forladte Aldi-bygning i Brændergården vil være interessant at leje eller købe. Men 600 kvadratmeter er ikke attraktivt for moderne supermarkeder, erkender ejerne Morten Strømsted og Jan Vesteraard. Foto: Martin Hoffmann Kønig

600 kvadratmeter er en hæmsko

Odsherred - 26. januar 2017 kl. 15:47 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en ny lokal ejendomsmægler håber ejerne af den forladte Aldi-bygning i Brændergården, at der kommer ny interesse for enten at leje eller købe bygningen.

- Vi købte den jo i sin tid som et investeringsprojekt, og vi håber da stadig på, at nogen vil købe eller leje, siger ejer Morten Strømsted fra MST Finance & Consult.

Det er dog primært medinvestoren Jan Vestergaard, der har haft med Aldi-bygningen at gøre.

Ejendommen, der blev bygget tilbage i 1980, fremstår gammel og udslidt og har ligget livløs hen siden Aldi byggede nyt på en del af Ruwelgrunden på Havnevej for et par år siden. Og især størrelsen er et stort minus, når supermarkeder leder efter en adresse i Nykøbing, vurderer Jan Vestergaard.

- Der er mange, der gerne vil ligge der, men de har ret strikse krav om at bygningen skal være 1000 kvadratmeter, og denne bygning er lige i underkanten af 600 kvadratmeter alt i alt. Og det er alt for bette i forhold til de nye, moderne supermarkeder, forklarer Jan Vestergaard, som tirsdag var en tur i Nykøbing for at tale med den nye ejendomsmægler, EDC, som overtager fra Danbolig.

En mulighed er at dele ejendommen op i flere lejemål.

- Vi er meget åbne, også for at del bygningen op i to eller tre forskellige lejemål. Så det er ikke fordi vi hverken er ombygningsforskrækkede eller noget, uddyber Jan Vestergaard.