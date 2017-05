Se billedserie Direktør Steen Søgaard, fra Lundbeck håber, at virksomheden snart kan udvide sine fabriksbygninger på den mark de ejer bag fabriksanlægget. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

56 år gammel forbindelse giver arbejdspladser

Odsherred - 06. maj 2017

Medicinalvirksomheden Lundbeck har været i Lumsås siden 1961, og er idag kommunens næststørste industrivirksomhed med 190 ansatte. Mange lokale, og står det til virksomhedens direktør i Lumsås, Steen Søgaard, så vil fabrikken blive udvidet i løbet af de næste år.

Der er ikke aktuelle udvidelsesplaner, men når den kommende lokalplan for virksomhedens område er vedtaget, så vil muligheden for at inddrage et stykke af den mark, som Lundbeck ejer nord for fabrikken, kunne inddrages som byzone, og der kan bygges et nyt fabriksanlæg i tre etager.

En forudsætning for fortsat vækst i produktionen i Lumsås, siger direktøren, og synteseoperatør Christoffer Andersen, slår fast, at han er stærkt begejstret for, at han som bosiddende i Højby, slipper for at køre til København for at finde et arbejde.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger Steen Søgaard, at virksomheden nok ikke var endt i Lumsås, hvis den skulle placere et produktionsnalæg i dag, men nu, hvor 56 års skæbnefællesskab binder dem til Lumsås, så er han sikker på, at virksomheden vil satse på at skabe flere arbejdspladser i det nordlige Odsherred.