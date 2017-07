51-årig mand fløjet på hospitalet efter slagsmål på Vig Festival

En 51-årig mand fra Holbæk er fløjet til behandling i lægehelikopter efter et slagsmål på Vig Festival.

Slagsmålet blev anmeldt til politiet klokken 20.57. To mænd var oppe at slås ved Scene 21, men den ene fik problemer med hjertet, og der blev tilkaldt lægehjælp.

Lægehelikopteren landede derfor midt på festivalpladsen, og der blev ydet førstehjælp, indtil den kunne lette igen og flyve den 51-årige mand til hospitalet. Hans nærmere tilstand kendes ikke.

Den anden mand, der var involveret i slagsmålet, er en 50-årig mand fra Holbæk. Han blev anholdt, og vil nu blive afhørt nærmere, ligesom politiet har talt med vidner til slagsmålet.

Politiet kender ikke årsagen til, at de to mænd kom op at slås.