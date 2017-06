Caroline Madsen er regionsleder i Røde Kors, og hun har været med til at starte børnecentret op i Annebergparken. Foto: Per Christensen

35 arbejdspladser i spil

Regionsleder i Røde Kors, Caroline Madsen, erkender, at det er med stor ærgrelse, at de har modtaget beskeden om at opholdscenter Annebergparken skal lukkes. Præcis hvornår centret lukker, kan hun ikke sige, men hun forklarer til Nordvestnyt, at der alle indregnet, er 35 medarbedjere på centret, og selvom nogle af dem kan regne med fortsat ansættelse i Røde Kors systemet, så vil en del af dem miste deres job, når centret lukker i Annebergparken i Nykøbing.

Hun fortæller videre, at det kom bag på Røde Kors, at centret skal lukke, fordi det betragtes som velfungerende, og fordi samarbejdet mellem de frivillige og Røde Kors har fungeret vældig godt, og så har Annebergparken været et rigtig godt og trygt sted for de asylsøgende børn at opholde sig.