Odsherred Kommune købte for 20,7 mio.kr. ekstern hjælp i 2016. Foto: Margrethe Groth Foto: Foto: Margrethe Groth

Send til din ven. X Artiklen: 20,7 mio. kr. til konsulenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20,7 mio. kr. til konsulenter

Odsherred - 29. juli 2017 kl. 09:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20,7 mio. kr. i 2016 mod 18,1 mio. kr. året før.

Odsherred Kommune brugte 14 procent mere på ekstern bistand end i 2015. Borgmester Thomas Adelskov (S) gør opmærksom på, at man ikke mindst har haft en del udgifter til arkitekter i forbindelse med kommunens hal-byggerier.

- 20 millioner kroner er et stort beløb, men det er noget, vi hele tiden kigger på. Økonomiudvalget har flere gange drøftet, om det kan betale sig at have en eller to arkitekter ansat. Men man kan ikke bare få en arkitekt, der kan det hele, siger han.

Udvalgsformand Arne Mikkelsen (SF) synes, at 20 mio. kr. er mange penge at bruge på ekstern hjælp.

- Det er et problem, at vi bruger så mange eksterne konsulentkroner. I social-og sundhedsudvalget har vi sagt, at der skal skæres ned på forbruget. Jeg mener ikke, at vi skal bruge penge på konsulenter, der skal få os til at gøre tingene smartere. Det ville formentlig kunne betale sig ansætte arkitekter med generelle kvalifikationer. Jeg tror ikke, at man specialisere sig til alting, siger Arne Mikkelsen.

Morten Egeskov (V) mener, at det ofte er fornuftigt at købe ydelserne.

- Det vil være dyrere for kommunen at have den fornødne specialviden i huset. Der, hvor man skal være opmærksom, er, hvis man køber konsulentydelser, der skal retfærdiggøre nogle beslutninger. Svømmehallen i Vig er et godt eksempel på, at man har brugt flere penge til advokatregninger, end det beløb man egentlig skændes om. Her har man ikke tænkt sig om, siger han.