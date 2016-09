200 spillede håndbold

Nordgårdshallen i Nykøbing dannede onsdag rammen om et større håndboldstævne for 3. og 4.-klasser fra Nordskolens afdelinger i Højby, Vig, Nykøbing og Egebjerg. 200 elever spillede på femmandshold, og der blev afviklet ikke færre end 120 kampe. Arrangementet er et samarbejde mellem skolen og FK Odsherred.

Det særlige ved håndboldarrangementet er, at 9. klasse-elever fra idrætslinjen i Højby står for en stor del af planlægningen og gennemførelsen, blandt andet som dommere. I pauserne mellem kampene kunne eleverne more sig med at måle, hvor hårdt de kan kaste bolden. Efter et par timer var rekorden 68 km/t. for drengene og 53 km/t. for pigerne.