18-årige Emil vil føre fars grill videre

Pølsevognen ved Vig Station er på vej til at blive genåbnet. 18-årige Emil Olsen har overtaget nøglerne til pølsevognen efter faderen, kaldet flyttemand Olsen, døde i 2015. Siden har stedet ført en stille tilværelse og byen har måtte undvære de ristede med det hele klods op af stationen. Men nu forsøger Emil Olsen at puste nyt liv i sin fars pølsevogn. Dog kniber det med opstartskapitalen, for stedet har stået og forfaldet i den tid, der er gået, og trænger derfor en kærlig hånd hist og pist, før han kan åbne op igen.

- Især lageret trænger til en omgang, for der er kommet fugt ind, og det er ikke godt for fødevarer, fortæller han.

Emil Olsen håber på byens opbakning og lokale sponsorater til at komme i gang for.

Første gang han havde ansvaret for pølsevognen var han bare 15 år og var droppet ud af skolen for at lange pølser og brød over disken. Men lovgivningen spændte ben for hans selvstændighedstrang og forbød ham at være den egentlige ejer af stedet.