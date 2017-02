17 gange vold og konflikter på asylcentret

Det siger juridisk seniorrådgiver, Ingrid Hartelius Dall, fra foreningen Børns Vilkår, til dagbladet Nordvestnyt, og slår samtidig fast, at sagen er et godt bevis på, hvorfor det er et problem, at der ikke er et socialt tilsyn på børnecentrene. Noget som Det Radikale Venstre forsøger at få ændret i Folketinget.

Regionsleder Caroline Madsen, fra Røde Kors, siger til avisen, at de støtter, hvis der måtte blive indført et socialt tilsyn med børnecentrene, og hun slår fast, at efter at Udlændingestyrelsen har nedsat antallet af beboere på børnecentret fra 90 til 50, så er der meget mere ro på centret i Annebergparken, men hun mener ikke at Røde Kors skal blande sig i en løbende politisk debat, og hun fortæller, at Røde Kors løbende har møder med de socialfaglige konsulenter på tværs af organisationerne, og at det er et fælles mål at sikre så gode vilkår som muligt for børnene på asylcentret.