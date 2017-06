Foto: Christina Nowak

1.500 er klar til Høve-stævne

Odsherred - 12. juni 2017 kl. 21:04 Af Henrik Uhre-Prahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro er gymnasterne klar til at indtage det, der hedder »Den røde plads« ved lejrskolen Høvestrand til Høvestævne. I år er der 1.500 af slagsen, der er klar til at sætte et festligt punktum på gymnastiksæsonen.

- Stævnet har nu 80 år på bagen og står som en stærk tradition blandt gymnasterne. I år har vi endda hold med fra hovedstadsområdet, hvor gymnaster, der kan huske Høvestævnet fra tidligere, vil have deres nye hold med. Det er virkelig et kvalitetsstempel, siger Linda Bach Larsen, der er idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland.

- En af de helt særlige ting er bredden i opvisningerne, fordi alle hold er velkomne. Det kan være de yngste, der får chancen for at vise forældre og bedsteforældre, hvad de kan. Men der er også gymnaster, der kan være med blandt de bedste, siger Linda Bach Larsen.

Der er et væld af opgaver, der skal være styr på, når så mange mennesker skal samles. Bag opvisningen står et stærkt team af frivillige, der knokler for at få det hele til at glide.

- Uden dem var det umuligt at få så stort et arrangement til at fungere. Det er alt fra speakere, samaritter til planlæggere. De gør et kæmpe stykke arbejde, så gymnastikforeningerne kan komme og nyde en fantastisk dag sammen, siger Linda Bach Larsen.

DGI's Høvestævne 17. juni holdes ved Lejrskolen Høvestrand fra kl. 9 til kl 19.30.