Det var i festlokalerne på den tidligere gård på Kalundborgvej, at der den 28.oktober blev holdt en klassefest, som kunne være endt fatalt. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Send til din ven. X Artiklen: 15-årig med trang til at dræbe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15-årig med trang til at dræbe

Odsherred - 29. maj 2017 kl. 21:22 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en kamp mellem forsvarsadvokat Linda Lange Kastholm og anklager John Catre Nielsen, at få afklaret, hvorvidt viljen til drab var stærk nok til at dommen skal lyde på en tidsbestemt behandlingsdom eller en tidsubegrænset anbringelsesdom, men, at en idag 16-årig dreng var alvorligt psykisk syg, da han som 15-årig den 28.oktober sidste år forsøgte at dræbe en klassekammerat i et festlokale på Kalundborgvej i Fårevejle, var der ikke mange af dagens vidner i Retten i Holbæk, der tvivlede på.

Retslægerådet har erklæret drengen som værende sindssyg, og den betjent, der anholdt ham var dengang overrasket over, at drengen uden tøven erkendte, at han ville dræbe, da hans stak sin klassekammerat med kniv. Lægernes dom over de 15 stik, er, at de var overfladiske stiksår.

Ifølge et andet af dagens vidner havde drengen efter knivoverfaldet tilkendegivet, at han kun fortrød at han ikke havde ramt pigen mellem ribbene, for så »ville hun være færdig.«

Ifølge de psykiatriske udredninger, så har den tiltalte dreng forklaret, at han var nødt til at få afløb for sin trang til at dræbe, og at han efter knivoverfaldet havde følt sig lettet.

Moderen til den pige, der holdt festen, forklarede i retten, at den tiltalte dreng havde sagt til hende, at han havde holdt sig ædru for at kunne mærke kniven gå gennem ofret, og for at kunne mærke livet sive ud af hende.

Der falder dom i sagen på onsdag.