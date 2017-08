12 millioner kroner til skoler

En bygningsanalyse af alle kommunale skolebygninger har vist, at der på sigt er behov for renovering af bygningerne for 100 millioner kroner. På mødet tirsdag besluttede børne- og uddannelsesudvalget at anmode om, at der på budgettet for 2018 afsættes en pulje på 12 millioner kroner, så man kan få taget hul på nogle af de mange projekter ude på skolerne. Skolen i Herrestrup er i første omgang ikke blevet gået efter i sømmene, men det bliver den så nu. Samtidig vil udvalget have undersøgt, om specialbørnehaven i Tengslemark kan flyttes til Herrestrup.