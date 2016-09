112-akuthjælpere belønnet for stor indsats

I fire år har otte frivillige på Sjællands Odde været med til at øge trygheden for områdets beboere. Som 112-akuthjælpere har de ageret spydspids for ambulancefolk ved 112-meldinger i den nordligste del af Odsherred mere end 200 gange. Derfor har Region Sjælland fået fremstillet pins til akuthjælperne som et synligt bevis på deres indsats.

- På de fire år I har været her, har I været tilkaldt over 200 gange, Det svarer omtrent at I er rykket ud en gang om ugen. Det viser, at det er vigtigt, at I er her, fastslog regional paramediciner, Michael Boddum i forbindelse med overrækkelsen af emblemerne.