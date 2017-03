At kunne skrive prismodtager på cv?et er godt for både Kasper Købkes kunstneriske selvtillid og karrieren som selvstændig. Foto: Kenn Thomsen

- Endelig må jeg sige det højt

Han fik opringningen fra komitéen midt i december med beskeden om at holde det tæt ind til kroppen og fik kun allernådigst lov til at fortælle den gode nyhed til kæresten og forældrene.

- Det var måske lidt et antiklimaks ikke at kunne fortælle det til alle, og i mellemtiden har man jo lavet alt mulig andet og skudt det lidt i baggrunden, fortæller han til Nordvestnyt.

- Det er et kæmpe skulderklap. Det er jo min faglighed, jeg får prisen for, ikke min person. Og det er jo stort. Når min faglighed kommer ud af min egen interesse og passion, så jeg kan bruge prisen til at sige »okay, jeg kan sgu godt noget«. Ikke at jeg er i tvivl om det, men det er rart at blive mindet om det ind i mellem, fortæstter han.