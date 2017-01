Vrede bilister går nu i retten

- Min påstand er, at 2551 bilister ikke alle kan tage fejl. Skiltningen må have været for dårlig, og dertil vil jeg sige, at Nordsjællands Politi ikke passede deres primære opgave, hvilket var at passe på vejarbejderne. Når politiet registrerer, at så mange kører for stærkt, så skal betjenten ikke bare blive siddende hele dagen. Så skal han reagere og få skiltet yderligere. I stedet bliver han siddende og indkasserer millioner af kroner til statskassen. For mig ligner det en pengemaskine, og jeg synes, det er uansvarlig adfærd, siger Poul Bach, der er blevet beskikket advokat for cirka 170 bilister.