Video: Dramatisk nat for ung fiskeørn

Det lykkes duehøgen af få skubbet en unge halvt ud af reden, og da den ene af forældrene jog duehøgen væk, rev den ungen med ud over kanten på reden. Ungen hang længe med halen stikkende op over redekanten, inden den forsvandt helt ud af reden.

Klokken 20.45 mandag aften fløj en duehøg med stor fart imod den rede inde i Gribskov, hvor et par fiskeørne for tiden har unger.

- Det viste sig, at ungen har siddet på en gren lige under reden hele natten, men lidt før kl. 9.30 her til formiddag (tirsdag) fik den møvet sig tilbage til reden. Den viser ikke tegn på store skader, men det ser ud til, at den har brug for hvile og venstre øje er lukket meget af tiden, siger skovfoged Jens Ole Andersen, Naturstyrelsen.