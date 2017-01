Vi køber biler som aldrig før

Nordsjælland: I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde, lyder meldinger fra De Danske Bilimportører. De 222.924 nye personbiler, der kom ud at køre på vejene i 2016 er et salgstal 5 procent højere end i 2015, som var det hidtidige rekordår. Faktisk er det syvende år i træk med et salg højere end året før, og de seks seneste år har bilsalget været højere end nogensinde tidligere, lyder det fra bilbranchen.

- Vi ser fortsat et lavt renteniveau, en generel stigning i reallønnen, en mindre stigning i beskæftigelsen, og dermed et behov for arbejdskraftens mobilitet, og ikke mindst har der været en generel høj tillid blandt forbrugerne, og forbrugertillidsindikatoren har været positiv om end lidt faldende gennem efteråret. Det er alle ting, der har været med til at sikre et højt bilsalg igen i år, udtaler adm. direktør Gunni Mikkelsen, De Danske Bilimportører.