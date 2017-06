De nyudsprungne studenter på Rungsted Gymnasium. Ifølge ny undersøgelse har de foregående tre års studenter haft et lavere karaktergennemsnit i forhold til, hvad de burde have. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Velhaver-gymnasium får hug

Nordsjælland - 28. juni 2017

Gymnasiernes evne til at løfte elevernes karakterer bliver sat under lup i ny undersøgelse, der ikke falder heldigt ud for Rungsted Gymnasium. Gymnasiet i velhaverkommunen Hørsholm overgår kun lige akkurat Nakskov Gymnasium og lander på en 128. plads ud af de i alt 131 gymnasier i sammenligningen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er ikke fordi, at elevernes karakterer i Rungsted ligger i bund - de ligger bare ikke højt nok. Dansk Erhverv (DE) har analyseret tal fra Danmarks Statistik og sammenlignet gymnasiernes skriftlige karakterer gennem tre år med det karaktergennemsnit, som eleverne burde have ud fra deres folkeskoleeksamen og opvækst. Her ligger Rungsted Gymnasium næsten et halvt karakterpoint under, mens eksempelvis Frederiksborg Gymnasium og HF ligger en halv karakter højere. Rektor på Rungsted Gymnasium, Mogens Hansen er dog mildest talt utilfreds med undersøgelsen, som han kalder »underlødig« og »ikke retvisende«.

- Jeg anerkender ikke deres udgangspunkt, siger Mogens Hansen.

DE tager i sammenligningen kun de skriftlige eksamenskarakterer med, da eleverne her får samme opgave, som bliver vurderet af en ekstern censor. Rektoren henviser til, at de skriftlige karakterer på gymnasiet er steget de seneste fem år. Og når det stadig ikke er højere end forventet, mener rektoren, at det hænger sammen med elevernes høje niveau, når de træder ind på gymnasiet.

- Skolerne i Hørsholm har nogle af landets højeste karakterer, og det er svært for os at blive ved med at løfte dem, når folkeskolerne gør det så pænt, siger Mogens Hansen.