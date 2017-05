V kræver ekstern meningitis-analyse

- Der er behov for at regionen spiller med så åbne kort som muligt i denne sag, siger Martin Geertsen, Venstres gruppeformand i Region Hovedstaden Foto: Steen Brogaard

Nordsjælland - 23. maj 2017 kl. 10:19 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Region Hovedstaden er stærkt utilfreds med, at Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har iværksat en intern analyse af Region Hovedstadens behandling af meningitis og meningokoksygdom. En analyse, som bliver foretaget af regionen selv. Venstre vil have en uafhængig undersøgelse, som for eksempel kunne forankres i Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi forstår ganske enkelt ikke, at regionsrådsformanden vil lade sig nøje med en intern undersøgelse og analyse. Det er især bekymrende, fordi systemet allerede én gang har bevist, at man tilsyneladende ikke har den fornødne respekt for formandens krav om undersøgelser, siger Venstres leder i Region Hovedstaden Martin Geertsen. Han henviser til, at regionsrådsformanden i april måned gik ud med en melding om, at hospitalerne have lavet kerneårsagsanalyser af meningitis-tilfældende - hvilket fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at kritisere, at det ikke var tilfældet. En kritik regionsrådsformanden efterfølgende bakkede op om.

- Derfor opfordrer Venstre Sophie Hæstorp Andersen (S) til at spørge sig selv, om det ikke ville være mere hensigtsmæssigt at lade undersøgelsen forankre eksternt, for eksempel i Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Martin Geertsen.

Han mener der vil være en risiko for, at befolkningen generelt set mister tilliden til sundhedsvæsenet i Hovedstaden, hvis systemet lukker om sig selv.

- Derfor er der behov for, at regionen spiller med så åbne kort som overhovedet muligt og ikke efterlader nogen som helst former for tvivl ved behandlingen meningitis-patienter i Region Hovedstaden, siger han.

Venstre har bedt om sagsforløbet på et kommende møde i regionens forretningsudvalg, hvor partiet samtidig vil foreslå, at den annoncerede analyse og undersøgelse får en ekstern forankring.